Президент сегодня планирует встречу в связи с изменениями в законе «Об общих судах»

03.02.2017 11:08 Президент Грузии в связи с изменениями в законе «Об общих судах» сегодня планирует встречу с главами парламентских фракций, вице-спикерами и представителями неправительственных организаций.



По информации парламентского секретаря президента Анны Долидзе, президент ознакомит их с теми мотивированными замечаниями, которые представлены парламенту в связи с законопроектом «Об общих судах».



«Ранее мы провели встречу с представителями неправительственных организаций. По поручению президента мы просили о встрече с высшими должностными лицами законодательной и исполнительной власти. К сожалению, эти встречи не состоялись. По инициативе президента Грузии, встреча состоится именно с ним, чтобы конкретно он ознакомил со взглядами в связи с судебной реформой», - сообщила Анна Долидзе».

Георгий Маргвелашвили наложил вето на изменения, вносимые в закон «Об общих судах».















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