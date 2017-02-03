СГБ называет «несерьезными» обвинения в давлении на судей по делу «Рустави 2»

03.02.2017 11:59 Служба государственной безопасности называет «несерьезными» обвинения «Национального движения» относительно давления на судей по делу «Рустави 2» со стороны СГБ.



В СГБ считают, что «подобные заявления безосновательны».



«Это несерьезные заявления, они лишены основания. В прокуратуре ведется следствие, давайте дождемся его результатов», - заявила «IPN» глава пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани.



Судьи Верховного суда Бесарион Алавидзе и Паата Катамадзе, которые работают на деле «Рустави 2», обратились в прокуратуру с требованием начать расследование по факту возможного грубого вмешательства в их деятельность. Как заявляют в прокуратуре, расследование по этому факту началось 14 января. В свою очередь, сегодня в «Национальном движении» заявили, что давление на этих судей осуществляла СГБ, из-за чего партия потребовала отставки главы СГБ Вахтанга Гомелаури.















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