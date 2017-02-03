Названы сроки введения безвизового режима между ЕС и Украиной

03.02.2017 12:05 Евросоюз может предоставить Украине безвизовый режим уже летом 2017 года, а до тех пор нужно окончательно одобрить так называемый "режим приостановки", сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Европейская правда".



Вопрос безвизового режима для Украины стал наиболее актуальным после того, как накануне Европарламент большинством голосов одобрил отмену визового режима для граждан Грузии. Грузинская сторона рассчитывает, что новшество вступит в силу к концу марта или в начале апреля.



"Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвизовый режим будет одобрен в конце весны, а заработает — летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.



Для разблокирования украинского безвизового режима с ЕС должен быть окончательно одобрен "механизм приостановления". Сейчас идет его перевод, дальше переведенный документ еще раз вынесут на согласование в Европарламенте, после этого его должны дважды рассмотреть страны-члены ЕС — на уровне послов и на уровне министров, добавляют в издании.



"Политических преград здесь не будет, ведь де-факто решение принято, его только нужно юридически оформить. По оценкам инсайдеров в Брюсселе, суммарно эта процедура займет примерно месяц — до конца февраля. От себя должны добавить: может занять немного дольше", — говорится в сообщении.



Издание сообщает, что в марте можно рассчитывать на начало диалога по Украине, в апреле — перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае — на одобрение Советом ЕС. Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима.



Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.















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