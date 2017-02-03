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ЕНД категорически требует отставки главы Службы госбезопасности Грузии


03.02.2017   12:07
Оппозиционное «Единое национальное движение» призывает общественность защитить членов Верховного суда от произвола и давления власти.

Как заявил сегодня на встрече с журналистами один из лидеров партии Ника Мелия, «власти Иванишили пытаются упразднить государственные структуры и молчание в этом случае недопустимо».

В Прокуратуре Грузии возбудили уголовное дело по фактам возможного давления на членов Верховного суда Бесо Алавидзе и Пааты Катамадзе. Следственное ведомство приступило к расследованию этого дела 14 января, но об этой информации журналистам стало известно лишь 2 февраля.

«Я призываю все профессиональные группы, все политические объединения, общественность объединиться. Именно сейчас нам необходимо единство»,- сказал Ника Мелия на брифинге.

Политик также обратился к президенту Грузии с просьбой защитить служителей Фемиды, которые, по его мнению, не запятнали свою репутацию.

Вместе с этим, в оппозиционной партии потребовали отставки руководителя Службы государственной безопасности Грузии.

«Мы категорически требуем отставки главы Службы госбезопасности Грузии господина Гомелаури, так как он стал орудием политической борьбы Иванишвили», -сказал Мелия.






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