Прокуратура была обязана обнародовать начало следствие по делу о давлении на судей - юрист «Рустави 2»

03.02.2017 12:40 Юрист вещательной компании "Рустави 2" Тамта Мурадашвили сделала первый комментарий в связи с расследованием по т.н. делу судей в Главной прокуратуре Грузии.



Напомним, что судьи Верховного суда Грузии обратились в прокуратуру с требованием расследование давление, осуществляемое на них по делу "Рустави 2".



"Наверное, невозможно не связать это с тем давлением, о котором мы все это время говорим. Напомним, это та коллегия, которая вела следствие по нашему делу, эти две судьи входят именно в ту коллегию, которая 21 ноября в течение всей ночи рассматривала наш иск, и приняла решение передать дело Большой палате. С самого же начала возникло подозрение, что эти судьи как-то выдержали давление, постарались снять с себя прямую ответственность, и переложили ответственность на всю систему, поскольку шло давление, чтобы вынести решение против "Рустави 2".



Появившаяся сегодня информация явствует о том, что оказывается, полмесяца прокуратура проводит следствие по этой теме. Оказывается, эти двое судей, Бесарион Алавидзе и Паата Катамадзе, обратились к прокуратуре, и мы только сегодня узнаем об этом"- заявила Тамта Мурадашвили.



По ее словам, прокуратура была обязана исходя из высокого общественного интереса к делу, немедленно заявить об этом, чего не было сделано.



"Нам ясно, что здесь действительно есть явные признаки давления. А также информация, опубликованная вчера, где почти фиксируются их фамилии, будто бы они находятся в каком-то сговоре с бывшими высокопоставленными чиновниками, говорит о том, что правительство старается очернить этих людей, известных своей порядочностью и добросовестностью в своей профессиональной деятельности. Это указывает на то, что они стараются очернить этих людей, вывести их как нарушителей закона"- заявила Тамта Мурадашвили.



По словам юриста, сегодня есть все признаки того, что государство действительно осуществляет давление на суд.



"Это те судьи, которые, очевидно, оказывали сопротивление правительству"- заявила Тамта Мурадашвили.

















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