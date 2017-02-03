Председатель ОБСЕ считает, что Грузия должна усиливать отношения как с ЕС, так и с Россией

03.02.2017 12:42 Отношения Грузии должны только усилиться с одной стороны с Евросоюзом, а с другой – с Россией, - об этом заявил на брифинге в МИДе Грузии находящийся в Тбилиси с официальным визитом действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики Себастьян Курц.



«Я уже во второй раз нахожусь в Грузии. В первую очередь, приветствую как министр иностранных дел Австрии, у нас необыкновенные двусторонние отношения. Все более усиливаются отношения между Грузией и Европейским Союзом. Не существует с одной стороны отношений или только с Евросоюзом, или только с Россией. Должны быть возможны оба и будут возможны оба. Отношения Грузии должны только усиливаться, с одной стороны, с Евросоюзом, а с другой – с Россией. В-третьих, я являюсь представителем страны-председателя ОБСЕ. Три приоритета – борьба с угрозой радикализма и терроризма, которая все более усиливается, второе – восстановление доверия, в первую очередь, между странами-членами ОБСЕ, а также, мышление, с одной стороны, существующее в Соединенных Штатах Америки и Европе, а с другой – с российской стороны. Все, что существует, это «мышление деления на блоки», что можно прочесть в книгах по истории, все это должно остаться в прошлом и, в третьем, мы хотим максимально упорядочить и урегулировать в рамках ОБСЕ существующие конфликты», - отметил Себастьян Курц.



По его словам, Грузия – значимый партнер, диалог должен продолжиться, эскалация должна быть исключена.



«Мы должны попытаться улучшить условия жизни простых людей в конкретных регионах», - отметил он.

Курц выразил надежду, что ОБСЕ также может внести серьезный вклад и посодействовать последующему развитию Грузии.















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