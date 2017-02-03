Процедуры визовой либерализации пока не завершены

03.02.2017 12:43 Процедуры визовой либерализации пока не завершены. Сделан важный шаг, но не итоговый. Безвизовый режим подразумевает, что граждане Грузии смогут на 90 дней за 180-дневный срок посещать страны Шенгенской зоны, без посещения консульств и очередей, что не так уж приятно. Сейчас в целях туризма или частного визита гражданину Грузии потребуется биометрический паспорт, медицинская страховка, обратный билет, броня в гостинице и определенная сумма на счету, что обеспечивает пребывание гражданина в данной стране на конкретный срок, заявил менеджер программы евроинтеграции фонда «Открытое общество - Грузия» Вано Чхиквадзе в интервью газете «Резонанси».



«По поводу опасений, что обедневшее население покинет страну - я не видел какого-либо исследования, подтверждающего серьезное влияние визовой либерализации на миграционные потоки. Я не исключаю, что будут нарушения 90-дневнего срока, что молодежь поедет искать работу. Отрицать это бессмысленно, но не стоит рисовать и апокалиптическую картину. Все знаю, что и при визовом режиме многим удавалось уехать и нелегально оставаться в ЕС... Позитивным примером является Молдова, потому что за год у них оказалось очень мало нарушителей - около 3 000 граждан. Менее позитивным примером являются страны западной части Балканского полуострова - Албания и Сербия, откуда в страны ЕС прибыло очень много соискателей убежища. В определенной степени это было обусловлено и географической близостью. Что будет в нашем случае, я не знаю - повторится сценарий балканских стран или Молдовы.



Риск может быть связан и с тем, если гражданин Грузии будет плохо проинформирован, его могут и не впустить в страну и возвратить обратно. Если количество вернувшихся будет большим, это может запустить т.н. механизм приостановки. Евродепутаты заявили, что визовая либерализация приведет к росту криминала и угрозе терроризма. Я думаю, это было политическое заявление, которое прозвучало из уст представителей радикальной правой платформы, поэтому я этому не удивлен. Я бы скорее удивился обратному. Естественно, это неприятно, но нормально - в Европарламенте 751 депутат. Среди них есть представители британской «Партии независимости Соединённого Королевства» и французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Голосование показало, что они составляют меньшинство. Против визовой либерализации проголосовало всего 66 человек.



Предполагается, что в конце марта безвизовое сообщение вступит в силу. Это голосование не является последним этапом. Оно важно, но историческим его не назовешь. Есть впереди еще этапы и технические процедуры. «Механизм приостановки» тоже должен быть вынесен на голосование в Европарламенте, и Совете министров ЕС. По оптимистичным прогнозам, это может произойти в марте. Но мы помним прошлогодний опыт, когда мы ждали безвизового сообщения каждый день», - заключил менеджер программы евроинтеграции Вано Чхиквадзе.















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