Назначен новый губернатор региона Шида Картли

03.02.2017 13:08 В регионе Шида Картли новый губернатор. По решению главы правительства Грузии на данный пост назначен Каха Самхарадзе.



Сотрудникам краевой администрации Шида Картли и первым лицам муниципалитетов региона Каху Самхарадзе представил министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе.



По заявлению министра, Каха Самхарадзе – образованный и опытный кадр. По его словам, новый губернатор является представителем правящей команды. В «Грузинской мечте» он курировал регионы Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети.



Каха Самхарадзе на данном посту сменил исполнявшего в течение 8 месяцев обязанности губернатора Иосеба Окромелидзе.















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