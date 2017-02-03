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Назначен новый губернатор региона Шида Картли


03.02.2017   13:08
В регионе Шида Картли новый губернатор. По решению главы правительства Грузии на данный пост назначен Каха Самхарадзе.

Сотрудникам краевой администрации Шида Картли и первым лицам муниципалитетов региона Каху Самхарадзе представил министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе.

По заявлению министра, Каха Самхарадзе – образованный и опытный кадр. По его словам, новый губернатор является представителем правящей команды. В «Грузинской мечте» он курировал регионы Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети.

Каха Самхарадзе на данном посту сменил исполнявшего в течение 8 месяцев обязанности губернатора Иосеба Окромелидзе.






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