Члены правящего большинства отсутствуют на встрече президента с депутатами по вопросам судебной реформы

03.02.2017 13:10 Президент Грузии встречается с представителями парламентских фракций в связи с вопросом изменений в законе «Об общих судах».



Встреча проходит в президентской администрации. На ней присутствуют члены «Национального движения», «Альянса патриотов» и «Европейской Грузии». Как известно, парламентское большинство отказалось от участия в этой встрече.



Сегодня же президент встретится с представителями неправительственных организаций.



Президент ознакомит их с теми мотивированными замечаниями, которые представил парламенту в связи с законопроектом «Об общих судах».



Георгий Маргвелашвили наложил вето на изменения, вносимые в закон «Об общих судах».

















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