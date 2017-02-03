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Члены правящего большинства отсутствуют на встрече президента с депутатами по вопросам судебной реформы
03.02.2017 13:10
Президент Грузии встречается с представителями парламентских фракций в связи с вопросом изменений в законе «Об общих судах».
Встреча проходит в президентской администрации. На ней присутствуют члены «Национального движения», «Альянса патриотов» и «Европейской Грузии». Как известно, парламентское большинство отказалось от участия в этой встрече.
Сегодня же президент встретится с представителями неправительственных организаций.
Президент ознакомит их с теми мотивированными замечаниями, которые представил парламенту в связи с законопроектом «Об общих судах».
Георгий Маргвелашвили наложил вето на изменения, вносимые в закон «Об общих судах».
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