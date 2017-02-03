Курц назвал приоритеты председательства Австрии в ОБСЕ

03.02.2017 13:24 Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц назвал приоритеты председательства Австрии в организации.



Курц заявил об этом перед началом заседания Совместного механизма предотвращения и реагирования на инциденты в селе Эргнети.



"У нас три приоритета для председательства ОБСЕ. Первое — бороться с радикализацией и насильственным экстремизмом. Второе — восстановить доверие между государствами-участниками ОБСЕ. Третье — внести свой вклад, чтобы разрешить конфликты. В частности, внести в центр внимания интересы простых людей, которые больше всего страдают", — сказал председатель ОБСЕ.



Во встрече участвуют представители Грузии, оккупированного Цхинвальского региона, России, а также мониторинговых миссий Евросоюза и ОБСЕ.















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