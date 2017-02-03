Председатель ОБСЕ поздравил Грузию с итогами голосования в Европарламенте

03.02.2017 13:55 Глава ОБСЕ, министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц поздравил Грузию с итогами голосования в Европарламенте по отмене виз.



Как он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, отмена визового режима положительно повлияет на сотрудничество Грузии и Евросоюза.



«Грузия на правильном пути, и отношения между Грузией и Европейским союзом все больше и больше укрепляются», — сказал Курц.



Председатель ОБСЕ, назвал визалиберализацию важнейшим шагом Евросоюза в отношении Грузии.



Говоря о перспективах двухсторонних отношений Австрии и Грузии, австрийский дипломат заявил, что в сентябре прошлого года в Тбилиси открылось посольство Австрии, которое, по его словам, будет способствовать углублению сотрудничества двух дружеских стран в разных областях.



Себастьян Курц также высоко оценил перспективы экономического сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства и туризма. Он отметил, что представители нескольких австрийских компаний, которые работают на грузинском рынке, довольны существующей в стране ситуацией.















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