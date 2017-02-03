Председатель ОБСЕ: Визалиберализация — важнейший шаг ЕС в отношении Грузии

03.02.2017 14:21 Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц назвал визалиберализацию важнейшим шагом, предпринятым Европейским союзом в отношении Грузии.



Курц, который прибыл в Тбилиси с официальным визитом, поздравил Грузию с решением Европейского парламента. Австрийский дипломат выразил уверенность, что отмена визового режима положительно повлияет на сотрудничество Грузии и ЕС.



«Грузия на правильном пути, и отношения между Грузией и Европейским союзом все больше и больше укрепляются», — сказал Курц на пресс-конференции по итогам встречи с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.



Говоря о перспективах двухсторонних отношений Австрии и Грузии, Курц напомнил, что в сентябре прошлого года в Тбилиси открылось австрийское посольство — представительство, по его мнению, будет способствовать углублению сотрудничества Тбилиси и Вены в самых разных сферах.



Глава МИД Австрии также высоко оценил перспективы экономического сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства и туризма. Он отметил, что несколько австрийских компаний, которые работают на грузинском рынке, довольны существующей в стране ситуацией.



В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Грузии сообщил, что на встрече обсуждалась тема российской агрессии и ситуация на оккупированных территориях страны.



«Внимание было уделено незаконным действиям Российской Федерации, которые направлены против территориальной целостности и суверенитета Грузии…Мы еще раз подтвердили заинтересованность грузинской стороны в еще большее вовлечение ОБСЕ в процесс мирного урегулирования российско-грузинского конфликта», — заявил Джанелидзе.



Он поблагодарил австрийскую сторону за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



30-летний Себастьян Курц возглавляет МИД Австрии с 2013 года и является самым молодым министром иностранных дел в мире.



Действующим председателем ОБСЕ Курц стал с 1 января 2017 года.



В ходе своего визита в Грузию он также встретится с премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили. Также председатель ОБСЕ примет участие во встрече в Эргнети в рамках формата механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).















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