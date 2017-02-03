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Граждане Грузии, в отличик от правительства, заслуживают безвизового передвижения в Европе - Сариуш-Вольски


03.02.2017   14:25
Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольски считает, что граждане Грузии, в отличие от правительства, заслуживают безвизового передвижения в Европе. У представителя Европарламента есть много вопросов к правительству в связи с политзаключенными, и преследованием свободных СМИ.

"Граждане Грузии заслуживают безвизового передвижения в Европе. Не заслуживает этого правительство, поскольку у него имеются политические заключенные, и осуществляет политическое давление на такие свободные СМИ, как "Рустави 2". Мы получаем неправильные сигналы, особенно в последний период. Было заявлено, что они не собираются принимать участие в саммите НАТО. Это явствует о том, что в условиях действующей власти Грузия сближается со сферой влияния России. Граждане Грузии не должны допустить этого, и должны требовать от правительства продолжить обещанный про-европейский курс"- заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольски.

Европейские депутаты заявляют, что после начала безвизового сообщения между Грузией и Европой, граждане Грузии будут самыми желанными гостями.

Европарламент поддержал либерализацию виз для Грузии 553 голосами против 66.






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