Граждане Грузии, в отличик от правительства, заслуживают безвизового передвижения в Европе - Сариуш-Вольски

03.02.2017 14:25 Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольски считает, что граждане Грузии, в отличие от правительства, заслуживают безвизового передвижения в Европе. У представителя Европарламента есть много вопросов к правительству в связи с политзаключенными, и преследованием свободных СМИ.



"Граждане Грузии заслуживают безвизового передвижения в Европе. Не заслуживает этого правительство, поскольку у него имеются политические заключенные, и осуществляет политическое давление на такие свободные СМИ, как "Рустави 2". Мы получаем неправильные сигналы, особенно в последний период. Было заявлено, что они не собираются принимать участие в саммите НАТО. Это явствует о том, что в условиях действующей власти Грузия сближается со сферой влияния России. Граждане Грузии не должны допустить этого, и должны требовать от правительства продолжить обещанный про-европейский курс"- заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольски.



Европейские депутаты заявляют, что после начала безвизового сообщения между Грузией и Европой, граждане Грузии будут самыми желанными гостями.



Европарламент поддержал либерализацию виз для Грузии 553 голосами против 66.















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