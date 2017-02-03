Новым послом Украины в Грузии назначен Игорь Долгов

03.02.2017 14:28 Новым послом Украины в Грузии назначен Игорь Долгов. Об этом сообщается в подписанном президентом Петром Порошенко указе №25/2017 от 3 февраля.



"Назначить Долгова Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии", - говорится в документе.



До начала политической карьеры Долгов работал в Киевского государственном университете, а также в университете Тампере в Финляндии.



Политическую карьеру Долгов начал в 1992 году в Министерстве иностранных дел Украины. Он занимал должность посла в нескольких странах - Турции, Германии, Бельгии, Люксембурге, был главой миссии Украины при НАТО, занимал должность заместителя главы Министерства иностранных дел. Также в 2015 году Долгов был назначен заместителем главы Минобороны по вопросам европейской интеграции.



Кроме того, Долгов имеет государственную награду - орден "За заслуги" III степени.















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