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Новым послом Украины в Грузии назначен Игорь Долгов


03.02.2017   14:28
Новым послом Украины в Грузии назначен Игорь Долгов. Об этом сообщается в подписанном президентом Петром Порошенко указе №25/2017 от 3 февраля.

"Назначить Долгова Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии", - говорится в документе.

До начала политической карьеры Долгов работал в Киевского государственном университете, а также в университете Тампере в Финляндии.

Политическую карьеру Долгов начал в 1992 году в Министерстве иностранных дел Украины. Он занимал должность посла в нескольких странах - Турции, Германии, Бельгии, Люксембурге, был главой миссии Украины при НАТО, занимал должность заместителя главы Министерства иностранных дел. Также в 2015 году Долгов был назначен заместителем главы Минобороны по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, Долгов имеет государственную награду - орден "За заслуги" III степени.






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