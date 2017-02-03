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Беларусь не намерена жертвовать свободой и независимостью ради российской нефти - Лукашенко
03.02.2017 14:40
Минск вполне может обойтись без российской нефти, хотя будет очень трудно, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.
"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся" - сказал он. Будет очень трудно, но Беларусь "все равно найдет выход", отметил Лукашенко.
По его словам, "свобода, независимость - это очень рентабельно, это не оценивается никакими деньгами, никакими числами". "Совершенно несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой - российская, иранская, азербайджанская или американская нефть", - отметил Лукашенко.
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