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Европарламент будет следить за соблюдением Грузией верховенства закона


03.02.2017   15:05
По мнению депутатов Европарламента, грузинский народ заслужил безвизовое передвижение с Европой. По их заявлению, сейчас важно, чтобы Грузия продолжила реформы.

Евродепутаты заявляют, решение Европарламента по вопросу либерализации виз для Грузии является посланием для России, что Европа уважает суверенный выбор всех стран.

"Празднуйте, приезжайте в Европу, но надеюсь, что Грузия понимает, что пока все это является началом. Необходимо соблюдать верховенство закона, свободы СМИ и свободы выражения. Необходимо продолжение реформ. Грузия должна доказать, что является успешной страной. Она может улучшить условия жизни, изменить все внутри страны, но помните, что мы с вами, и знаем, что следует сделать в будущем. Для России это является посланием, что мы уважаем свободу, суверенитет, и не собираемся довлеть на наших партнеров, наоборот, мы становится их партнерами. Россия должна понять, что у их политики нет будущего. Если они будут угрожать соседям, наш ответ будет жестким"- заявил член Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

Депутат Европарламента Андрис Мамикинс заявил, что Европарламент проследит за текущими в Грузии событиями, поскольку Европа и Грузия являются друзьями, и рано или поздно она станет членом Евросоюза. Мамикинс считает, что путь Грузии в Европу не направлен против России.







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