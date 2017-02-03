Европарламент будет следить за соблюдением Грузией верховенства закона

03.02.2017 15:05 По мнению депутатов Европарламента, грузинский народ заслужил безвизовое передвижение с Европой. По их заявлению, сейчас важно, чтобы Грузия продолжила реформы.



Евродепутаты заявляют, решение Европарламента по вопросу либерализации виз для Грузии является посланием для России, что Европа уважает суверенный выбор всех стран.



"Празднуйте, приезжайте в Европу, но надеюсь, что Грузия понимает, что пока все это является началом. Необходимо соблюдать верховенство закона, свободы СМИ и свободы выражения. Необходимо продолжение реформ. Грузия должна доказать, что является успешной страной. Она может улучшить условия жизни, изменить все внутри страны, но помните, что мы с вами, и знаем, что следует сделать в будущем. Для России это является посланием, что мы уважаем свободу, суверенитет, и не собираемся довлеть на наших партнеров, наоборот, мы становится их партнерами. Россия должна понять, что у их политики нет будущего. Если они будут угрожать соседям, наш ответ будет жестким"- заявил член Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.



Депутат Европарламента Андрис Мамикинс заявил, что Европарламент проследит за текущими в Грузии событиями, поскольку Европа и Грузия являются друзьями, и рано или поздно она станет членом Евросоюза. Мамикинс считает, что путь Грузии в Европу не направлен против России.

















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