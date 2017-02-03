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Бакрадзе: Власти должны обеспечить свободу СМИ и судебной системы


03.02.2017   15:44
Лидер парламентского меньшинства и члена фракции «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе призывает, власти Грузии обеспечить в стране свободу СМИ, судебной системы и верховенство закона.

Как заявил Бакрадзе на встрече с журналистами, «с первых минут расследования было понятно, что дело против телекомпании «Рустави 2» политически мотивировано».

«Если в Грузии не будут обеспечены свобода медиа и свобода судебной власти, мы не сможем воспользоваться не только безвизовым режимом и поездками в Европу, но под угрозой окажется и нормальное развитие страны. Поэтому этот вопрос имеет фундаментальное значение для будущего Грузии и мы требуем начать полноценное расследование этого дела»,- сказал политик.

Кроме этого, Давид Бакрадзе обратился к президенту, представителям дипломатического корпуса и неправительственных организаций с просьбой контролировать ход расследования дела «Рустави 2».

«И в завершение, мы как представители парламентского меньшинства, просим законодательный орган подключиться к расследованию этого дела»,- отметил Бакрадзе.






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