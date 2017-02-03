Могерини: Европа не заинтересована в том, чтобы Россия была слабым государством

03.02.2017 16:02 Европа не заинтересована в том, чтобы Россия была слабым государством, - заявила верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в интервью Corriere della Sera.



«Я бы усомнилась в реальной силе России, страны, которую подрывает экономический кризис. Внутренние проблемы хорошо замаскированы внешней политической и военной динамикой. Европа не заинтересована в слабой и находящейся в кризисе России», - заявила Федерика Могерини.



Она отметила, что «Россия и Европа продолжают работать над такими вопросами, как иранская ядерная программа».



В то же время, по ее словам, ее беспокоит ситуация в Украине, потому что «там продолжают нарушаться принципы неизменности границ при применении силы».



«Что касается ближневосточного урегулирования, вопроса Афганистана, сомневаюсь, чтобы повестки дня Трампа и Путина совпадали», - отметила Могерини.















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