Парламент не намерен прислушиваться к замечаниям президента к законопроекту об общих судах

03.02.2017 16:03 Вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили считает, что консультации с президентом по поводу законопроекта «Об общих судах» были бы гораздо полезнее до наложения вето. Депутат объясняет отсутствие членов большинства на консультациях у президента тем, что после вето они менее полезны.



«Консультации могли бы быть гораздо полезнее до того, как президент наложил вето на законопроект. Сейчас, на наш взгляд, это менее полезный момент, так как замечания уже представлены парламенту Грузии, и в нашей компетенции обсудить, следует ли их учитывать. Для нас было важно, чтобы этот законопроект вступил в силу как можно скорее, поскольку в нем есть важные записи, касающиеся системы распределения дел», - заявила Чугошвили.



По ее словам, большинство, предположительно, примет решение преодолеть вето.



«...У парламента нет возможности частично учесть мотивированные замечания, а частично – нет. Есть вопросы, которые можно было бы разделить, но есть и те, учесть которые будет сложно. Нам, наверное, придется, скорее преодолеть вето, нежели разделить представленные замечания», - отметила вице-спикер.















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