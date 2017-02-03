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Иран запретил въезд в страну американским спортсменам


03.02.2017   17:04
Иран запретил американским борцам въезд в страну для участия в соревновании в рамках Кубка мира по фристайлу, объявило Министерство иностранных дел Ирана.

Специальный комитет, который был назначен в связи с этим вопросом, проголосовал за запрет посещения Ирана американским спортсменам, сообщил IRNA 3 февраля пресс-секретарь МИД Бахрам Гассеми.

По словам Гассеми, эта мера стала ответом на запрет выдачи американских виз для граждан семи государств, включая Иран.

Соревнования Кубка мира по фристайлу должны состояться в городе Керманшах, 16-17 февраля.

На этой неделе США также отказали в выдаче виз членам сборной Ирана по стрельбе из лука, которые должны были принять участие в Кубка мира в Лас-Вегасе 10 февраля.






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