Президент Грузии почтил память бывшего премьера Зураба Жвания

03.02.2017 17:15 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в день кончины бывшего премьера Зураба Жвания возложил цветы к его могиле в Дидубийском пантеоне.



Память экс-главы грузинского правительства почтили также руководитель администрации президента Георгий Абашишвили и секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили.



«Неустанные усилия Зураба и его единомышленников создали твердую основу для развития грузинского парламентаризма, демократического возрождения страны, а также для необратимости евроинтеграционных процессов Грузии.



Сегодня, после решения Европарламента по вопросу безвизового режима с Грузией, Зураб был бы особенно счастлив. Большие дела, сделанные на протяжении короткой жизни Зураба Жвания, будут ориентиром развития и движения вперед для многих поколений», — написал Маргвелашвили сегодня на своей странице в соцсети «Фейсбук».



Он напомнил слова самого Зураба Жвания: «Я грузин, значит я европеец», сказанные им в 1999 году в Страсбурге, когда Грузию принимали в Совет Европы.



«Эта его фраза, наверное, лучше всего выражает исторические устремления грузинского народа, которые после обретения независимости именно в результате величайших усилий Зураба обрели новое дыхание», — заявил Георгий Маргвелашвили.



Зураб Жвания был найден мертвым в съемной квартире на улице Сабурталинской в Тбилиси 3 февраля 2005 года. По официальной версии тогдашних властей, он погиб от отравления угарным газом из-за неисправного газового обогревателя. После смены власти в Грузии в результате парламентских выборов 2012 года правительство «Грузинской мечты» начало повторное расследование этого дела.















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