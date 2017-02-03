Дела Зураба Жвания будут ориентиром развития - президент Грузии

03.02.2017 17:21 Сегодня, 3 февраля, день гибели бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания. В связи с этой датой президент Грузии Георгий Маргвелашвили отметил его значительный вклад в развитие страны.



По его словам, именно усилиями Зураба Жвания и его единомышленников в свое время были созданы прочные основания для развития грузинского парламентаризма и необратимости демократического строительства.



«Неустанные усилия Зураба и его единомышленников создали твердую основу для развития грузинского парламентаризма, демократического возрождения страны, а также для необратимости евроинтеграционных процессов Грузии.



Сегодня, после решения Европарламента по вопросу безвизового режима с Грузией, Зураб был бы особенно счастлив. Большие дела, сделанные на протяжении короткой жизни Зураба Жвания, будут ориентиром развития и движения вперед для многих поколений», — написал Маргвелашвили на своей странице в соцсети «Фейсбук».



Президент напомнил слова самого Зураба Жвания: «Я грузин, значит я европеец», сказанные им в 1999 году в Страсбурге, когда Грузию принимали в Совет Европы.



«Эта его фраза, наверное, лучше всего выражает исторические устремления грузинского народа, которые после обретения независимости именно в результате величайших усилий Зураба обрели новое дыхание», — заявил Георгий Маргвелашвили.















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