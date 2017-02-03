Какие возможности предоставляет безвизовый режим гражданам Грузии

03.02.2017 17:29 Какие возможности дает безвизовый режим гражданам Грузии, и что должны знать граждане Грузии?



Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена Евросоюза, 4 страны-не члена Евросоюза, и 4 страны кандидата Шенген. Исключением являются две страны-члена Евросоюза, Великобритания и Ирландия.



Безвизовый режим дает возможность гражданам Грузии осуществлять без визы только краткосрочные визиты;

Краткосрочный визит подразумевает 90 дней в течение любых 180 дней;

После пребывания в странах Евросоюза/Шенген на 90 дней гражданин Грузии должен покинуть территорию этой страны. Въехать в пространство Евросоюза/Шенген можно по прохождении периода следующих 90 дней (в совокупности 180 дней);



Краткосрочный визит можно осуществить в разных целях: туризм, посещение родственников/близких, бизнес-встречи, краткосрочные учебные и обменные программы/тренинги, курсы, участие в культурных или научных мероприятиях, лечение и др.

Продолжительность любого такого визита не должна превышать 90 дней;



Безвизовый режим не касается долгосрочных визитов в государства-члены Евросоюза/Шенген для получения образования, работы, или с другой целью;



Если гражданин Грузии желает остаться на территории страны-члена Евросоюза/Шенген на долгосрочный период, тогда для получения визы следует обратиться в аккредитованное в Грузии консульство соответствующей страны.



Граждане Грузии обязаны соблюдать:



Правила въезда и пребывания на территории стран Шенгенского договора (период пребывания на шенгенской территории не должно превышать 90 дней в любые 180 дней);



Местное законодательство, правила автомобильного движения, и общественный порядок;



В случае совершения другого правонарушения в ходе пребывания в разрешенный период гражданин Грузии подлежит депортации (изгнанию) или/и на него будет возложена соответствующая ответственность согласно законодательству страны пребывания, за которым всегда следует запрет на посещение страны на период до 5 лет.



Европейские и грузинские политики предполагают, что процедурные вопросы в связи с отменой виз будут завершены к весне.



















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