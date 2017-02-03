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Отмену виз ЕС для Грузии тормозит перевод законодательных актов


03.02.2017   18:02
Вступление в силу безвизового режима Евросоюза для Грузии, поддержанное в четверг Европарламентом, помимо формального одобрения Советом ЕС, сдерживает чисто переводческая процедура, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете ЕС.

"Переход на безвизовый режим с третьими странами должен вступать в силу параллельно с утвержденным механизмом приостановки его действия на случай неконтролируемого притока мигрантов. Сейчас осуществляется перевод законодательных актов по этому механизму, процесс пока не завершен", — сказал собеседник агентства. Сроки завершения этой работы он не назвал.

Европарламент проголосовал за отмену виз для граждан Грузии в странах Евросоюза в четверг. Согласно установленным процедурам, после голосования в Европарламенте регуляцию должен будет формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров. Законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза после того, как их подпишут президент Европарламента, а также соответствующий представитель страны-председателя Совета Евросоюза (Мальта). Регуляция вступит в силу через 21 день после публикации. После вступления в силу регуляции граждане Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180.






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