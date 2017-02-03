Апелляционный суд Киева снова отложил рассмотрение по делу Г.Церцвадзе

03.02.2017 18:33 Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты добровольца АТО гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который объявлен Россией в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи, на меру пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.



Рассмотрение жалобы перенесли на среду 15 февраля.



Напомним, ранее по поручению Генеральной прокуратуры Украины прокуратура Киева отменила временный арест гражданину Грузии Гии Церцвадзе.



Стоит отметить, что по данным ГПУ, Россия не посылала Генеральной прокуратуре Украины запрос об экстрадиции Гии Церцвадзе.















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