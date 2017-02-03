Грузия не ожидает угроз с российской стороны из-за отмены визового режима с Европой

03.02.2017 18:38 По заявлению государственного министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктора Долидзе, власть планирует широкомасштабную кампанию о безвизовом передвижении со странами Европы.



"Мы хотим максимально проинформировать граждан о конкретных деталях. Это будет масштабная кампания, мы используем подземный и наземный транспорт, поедем в регионы, в места, населенные этническими меньшинствами, и др. А также распространим информацию по СМИ, чтобы население было информировано"- заявил Виктор Долидзе.



По его же словам, власть не ждет особой угрозы с российской стороны из-за отмены визового режима.



"Россия и так является угрозой. Россия оккупант, стоит в двух километрах от центральной магистрали. Поэтому мы уже не ожидаем какой-либо особой опасности. Несмотря на то, что мы делаем конкретные шаги, чтобы улучшить экономические, культурные, межчеловеческие отношения, Россия делает шаги, которые далеки от цивилизованного мира. Параллельно интеграции с Евросоюзом мы постараемся быть с Россией в добрососедских, нормальных отношениях. Естественно, мы не можем изменить географию, но наша первостепенная задача, полноценная интеграция в европейские и евроатлантические структуры"- отметил Виктор Долидзе.



По словам государственного министра, никто больше чем он не спешит с интеграцией Грузии в Евросоюзе, но он считает нецелесообразным делать сегодня заявку о членстве:



"Мы должны быть целенаправленными и последовательными, должны идти конкретно ориентированные на результаты, а не истерично. Истерика никогда ничего хорошего не несет".



По его же словам, заявление марионеточной власти Абхазии, что абхазы не будут пользоваться безвизовым передвижением, является заявлением путинского оккупационного режима:



"Об этом заявляет не абхазская сторона, а оккупантский режим Путина, и никак ни более. Мы продолжим делать те же шаги, какие делали до сих пор".

















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