Президент Грузии провел встречу с председателем ОБСЕ

03.02.2017 19:18 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.



Как сообщают в администрации главы государства, на встрече собеседники обсудили повестку дня ОБСЕ и двусторонние грузино-австрийские отношения.



Кроме этого, Георгий Маргвелашвили и Себастьян Курц обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии.



Кроме этого, как сообщил секретарь президента по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе, на встрече стороны рассмотрели предложение главы государства в связи с работой ОБСЕ на оккупированных территориях Грузии.



Министр иностранных дел Австрии поздравил президента Грузии с итогами голосования в Европарламенте по отмене визового режима для грузинских граждан.



На встрече с председателем ОБСЕ присутствовали глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили и советники президента.















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