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Президент Грузии провел встречу с председателем ОБСЕ


03.02.2017   19:18
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

Как сообщают в администрации главы государства, на встрече собеседники обсудили повестку дня ОБСЕ и двусторонние грузино-австрийские отношения.

Кроме этого, Георгий Маргвелашвили и Себастьян Курц обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии.

Кроме этого, как сообщил секретарь президента по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе, на встрече стороны рассмотрели предложение главы государства в связи с работой ОБСЕ на оккупированных территориях Грузии.

Министр иностранных дел Австрии поздравил президента Грузии с итогами голосования в Европарламенте по отмене визового режима для грузинских граждан.

На встрече с председателем ОБСЕ присутствовали глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили и советники президента.






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