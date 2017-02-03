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Президент Грузии провел встречу с председателем ОБСЕ
03.02.2017 19:18
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.
Как сообщают в администрации главы государства, на встрече собеседники обсудили повестку дня ОБСЕ и двусторонние грузино-австрийские отношения.
Кроме этого, Георгий Маргвелашвили и Себастьян Курц обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии.
Кроме этого, как сообщил секретарь президента по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе, на встрече стороны рассмотрели предложение главы государства в связи с работой ОБСЕ на оккупированных территориях Грузии.
Министр иностранных дел Австрии поздравил президента Грузии с итогами голосования в Европарламенте по отмене визового режима для грузинских граждан.
На встрече с председателем ОБСЕ присутствовали глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили и советники президента.
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