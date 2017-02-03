Судьи ВС Грузии получили некоторые смс-сообщения и обращение от бывшего должностного лица - прокуратура

03.02.2017 20:03 По заявлению прокуратуры Грузии, о деталях текущего следствия по фактам возможного грубого вмешательства в деятельность судей ведомство говорить не может.



Как отмечается в заявлении прокуратуры, на данном этапе следствием проведен целый ряд следственных действий, в том числе, опрошены судьи-предъявители заявления и члены их семей.

По их утверждению, следствие продолжается в интенсивном режиме.



«Как известно, следственной частью главной прокуратуры Грузии 14 января 2017 года начато следствие по возможному факту грубого вмешательства в деятельность судей с целью воздействия на осуществление судопроизводства, по признакам преступления, предусмотренного 2-й частью статьи 364 УК Грузии.



Основанием для начала следствия стали письменные заявления судей Верховного суда Грузии – Б. Алавидзе и П. Катамадзе, и обращение председателя Верховного суда, которыми устанавливается, что упомянутые судьи по жилым адресам получили от имени должностного лица бывшей власти письменные обращения, а так же на мобильные телефоны – короткие текстовые сообщения с зарубежного номера мобильного телефона.



В посланных упомянутым судьям письменных сообщениях, которые судьи предъявили в Главной прокуратуре Грузии, выявлялись признаки попыток грубого вмешательства в их деятельность. Соответственно, получив информацию, Главная прокуратура Грузии начала следствие с целью изучения обстоятельств, приведенных в заявлении.



На данном этапе следствием проведен целый ряд следственных действий, в том числе, опрошены судьи предъявители заявления и члены их семей. Следствие продолжается в интенсивном режиме.

О других деталях, исходя из интересов следствия, на данном этапе прокуратура говорить не может. В рамках следствия по делу быстро и эффективно будут проведены все необходимые следственные действия, о результатах обществу будет сообщено дополнительно», - говорится в заявлении прокуратуры.















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