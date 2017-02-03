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Глава ОБСЕ ознакомился с положением беженцев в Грузии


03.02.2017   20:18
Председатель ОБСЕ, министр Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьян Курц в пятницу встретился с вынужденными переселенцами в поселении Шавшвеби (регион Шида Картли) на "границе" с Цхинвальским регионом.

Цхинвальский регион Грузии, как и Абхазия, не контролируются центральными властями Грузии. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны 2008 года. В свою очередь, Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и придал этим регионам статус оккупированных территорий.

"Наша цель – улучшить условия проживающих здесь людей. Важен вклад ОБСЕ в этом процессе. Я хочу поблагодарить нашу команду – как правительство Австрии, так и Австрийское агентство по международному развитию за все активности, за то, что заботятся об этих людях", — сказал Курц.

Иностранного гостя сопровождал министр по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии Созар Субари, который предоставил исчерпывающую информацию о положении проживающих там людей. Стороны также поговорили об осуществленных и запланированных проектах, направленных на помощь вынужденным переселенцам.

Курц приехал в Грузию с официальным визитом в четверг ночью. Он уже встретился с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили. Основной темой переговоров были отношение Грузии и ОБСЕ, в том числе роль ОБСЕ в российско-грузинских отношениях.






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