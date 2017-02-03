Беларусь рассчитывает на углубление межпарламентского сотрудничества с Грузией

03.02.2017 20:27 Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Валерий Воронецкий ожидает углубления межпарламентского сотрудничества с Грузией. Речь об этом шла на его встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны Давидом Котарией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.



Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся взаимодействия в торгово-экономической, туристической и иных сферах деятельности. "Валерий Воронецкий с удовлетворением отметил положительную динамику развития двусторонних отношений Беларуси и Грузии. Он высказался за дальнейшее углубление межпарламентского взаимодействия, в том числе путем обмена визитами, проинформировал о создании в белорусском парламенте рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Грузии", - рассказали в пресс-службе.



Также обсуждался вопрос организации официального визита в Беларусь делегации Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе с учетом направленного в январе 2017 года в его адрес приглашения.



В свою очередь Давид Котария отметил плодотворную работу парламентариев двух стран, высказал заинтересованность в дальнейшем наращивании межпарламентского сотрудничества, в том числе путем обмена опытом в связи с проведением 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске 5-9 июля текущего года.

















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