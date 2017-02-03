Одним из факторов успешного осуществления нашего европейского проекта является диалог с Россией - Абашидзе

03.02.2017 21:52 Одним из факторов успешного осуществления нашего европейского проекта является и диалог с Россией, - об этом агентству «IPN» заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.



Он считает историческим вчерашнее решение Европарламента о введении для граждан Грузии безвизового режима и заявляет, что «это явное свидетельство того, что страна проводит образцово разумную внешнюю политику в эту сложную эпоху, в сложном мире и сложном регионе».



«Я надеюсь, что этот наш пример и опыт будут использованы и нашими странами-партнерами для достижения ими таких результатов - я имею в виду Украину и другие страны, с которыми нас связывают дружеские отношения. Хочу сказать, что одним из факторов успешного осуществления нашего европейского проекта был и диалог с Россией. Без диалога, который мы ведем с Россией, было бы очень затруднительно подписать соглашение об ассоциации и добиться успеха по либерализации визового режима», - сказал Зураб Абашидзе.



Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией считает, что у России имелось достаточно рычагов как в отношении Грузии, так и региона, чтобы помешать процессу.

Что касается того, станет ли либерализация визового режима фактором для того, чтобы Россия также отменила визовый режим для граждан Грузии, Абашидзе считает, что это было бы правильным решением, но оно должно быть принято российской стороной.



«Мы свое дело сделали – в первую очередь, исходя из интересов нашей страны, отменили визы для граждан многих стран, в том числе, и Росси, и и в прошлом году получили рекордное число туристов, в их числе 1 миллион российских граждан, это большая польза для нашей экономики. В прошлом году с российской стороны для наших граждан был задействован упрощенный режим, вследствие этого число поехавших из Грузии в Россию удвоилось. В прошлые годы с российской стороны гражданам Грузии выдавалось 20-22 тысячи виз, а в прошлом году благодаря упрощенному визовому режиму, это число было гораздо больше. Если Россия предпримет последующий шаг с точки зрения упрощения визового режима или его отмены, это будет шаг, сделанный в правильном направлении и мы его будем приветствовать. Но мы не можем навязать России свою волю. Это решение, которое должно быть принято ими», - заявил Зураб Абашидзе.















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