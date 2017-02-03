Курц: Постараюсь внести свой вклад в улучшение условий проживания людей в регионах конфликтов

03.02.2017 21:57 Действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики Себастьян Курц завершил визит в Грузию. Перед отбытием он подвел итоги двухдневного визита.



«Грузия является страной с огромным экономическим потенциалом, где представлены несколько австрийских компаний, которые желают еще более расширить свою деятельность в Грузии. Как председатель ОБСЕ, хочу заверить, что постараюсь внести свой вклад в улучшение условий проживания людей в регионах конфликтов», - заявил министр.



Себастьян Курц еще раз поздравил Грузию с решением Европарламента и подчеркнул незыблемую поддержку Австрией евроинтеграции и территориальной целостности Грузии.



В рамках официального визита действующий председатель ОБСЕ принял участие во встрече Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Эргнети, а так же посетил поселение вынужденно перемещенных лиц в Шавшвеби.















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