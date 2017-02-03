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ЕС принял декларацию по приостановке потока беженцев в Европу


03.02.2017   22:56
Главы стран — членов Евросоюза приняли декларацию по приостановке потока направляющихся в Европу беженцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление неформального саммита ЕС, проходящего в столице Мальты Валетте.

«Ключевой элемент устойчивой миграционной политики — обеспечение эффективного контроля наших внешних границ и прекращение нелегальных потоков [беженцев] в ЕС», — цитирует агентство текст декларации, принятой по итогам саммита.

В документе отмечается, что, хотя в 2016 году число прибывших через Средиземное море в Европу мигрантов значительно уменьшилось, в общей сложности по этому маршруту в европейские страны попали более 181 тысяч человек.

На этом фоне руководство ЕС приняло решение принять ряд дополнительных мер по ограничению потока беженцев в Средиземном море.

Ранее страны Евросоюза решили продлить на три месяца меры по контролю на внешних границах объединения.






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