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Глава МИД Грузии посетит с официальным визитом Францию


04.02.2017   14:33
Министр иностранных дел Грузии 6-8 февраля совершит визит во Францию.

Во время пребывания во французской столице у Михаила Джанелидзе запланирована обширная программа.

Как ожидается, состоится встреча с представителями исполнительной и законодательной власти Франции.

Кроме того, запланированы переговоры с главой МИД Франции Жан-Марком Эйро и государственным секретарем по европейским делам Арлемом Дезиром.

Как сообщают в пресс-службе МИД, Михаил Джанелидзе также проведет встречи с членами комитета по внешним отношениям Сената Франции и сенаторами-членами комитета дружбы между Францией и Грузией, а также с парламентариями-членами комитета по внешним отношениям Национальной ассамблеи.

В рамках двухдневного визита состоится дискуссия с представителями неправительственных организаций и аналитических фондов.

Отмечается, что в ходе визита министр иностранных дел Грузии осмотрит грузинское поместье Левиль и возложит цветы на могилы похороненных на местном кладбище грузин.

Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства планирует провести встречу со студентами и представителями грузинской диаспоры.






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