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Глава МИД Грузии посетит с официальным визитом Францию
04.02.2017 14:33
Министр иностранных дел Грузии 6-8 февраля совершит визит во Францию.
Во время пребывания во французской столице у Михаила Джанелидзе запланирована обширная программа.
Как ожидается, состоится встреча с представителями исполнительной и законодательной власти Франции.
Кроме того, запланированы переговоры с главой МИД Франции Жан-Марком Эйро и государственным секретарем по европейским делам Арлемом Дезиром.
Как сообщают в пресс-службе МИД, Михаил Джанелидзе также проведет встречи с членами комитета по внешним отношениям Сената Франции и сенаторами-членами комитета дружбы между Францией и Грузией, а также с парламентариями-членами комитета по внешним отношениям Национальной ассамблеи.
В рамках двухдневного визита состоится дискуссия с представителями неправительственных организаций и аналитических фондов.
Отмечается, что в ходе визита министр иностранных дел Грузии осмотрит грузинское поместье Левиль и возложит цветы на могилы похороненных на местном кладбище грузин.
Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства планирует провести встречу со студентами и представителями грузинской диаспоры.
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