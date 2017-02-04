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Мэр Тбилиси: Список пострадавших при пожаре уже переслан банкам


04.02.2017   17:45
Мэрия Тбилиси активно включена, чтобы в рамках компетенции помочь торговцам, пострадавшим в результате пожара, а так же администрации «Детского мира», - об этом сообщил мэр Тбилиси Давид Нармания.

Он отметил, что при посредстве Национального банка и Ассоциации банков вчера банкам был переслан список пострадавших, чтобы банки и кредитные учреждения предоставили им определенные льготы.

«Заместитель мэра, глава районной управы, соответствующие службы активно включены, чтобы в рамках нашей компетенции помочь им, помочь администрации, чтобы своевременно было сделано то, что нужно сделать. То есть, в первую очередь, вынести товар, который еще можно вынести, и вернуть его владельцам – это главная задача. Кроме этого, мы работаем с банковскими учреждениями, при посредстве Национального банка и Ассоциации банков вчера банкам был переслан список пострадавших людей, чтобы банки и кредитные учреждения предоставили им определенные льготы», - заявил Давид Нармания.

Торговцы, пострадавшие при пожаре в торговом центре «Детский мир», сегодня провели акцию у администрации правительства, продолжив ее у бизнес-центра бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Участники акции требовали компенсации ущерба и встречи с представителями властей.






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