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«Республиканцы» раскритиковали сакребуло после очередной передачи земли Патриархии Грузии


04.02.2017   18:59
Мэрия Тбилиси предоставит земельный участок для строительства храма по инициативе раскаявшихся врачей-гинекологов и женщин, которые сделали аборт. Тбилисский сакребуло (горсовет) на заседании 3 февраля принял решение передать в собственность Патриархии Грузии земельный участок площадью 2643 кв.м. на территории, прилегающей к Худадовскому лесу, который расположен на берегу Тбилисского водохранилища. Именно на этом участке должна быть построена церковь во имя Святой Троицы.

В декабре 2016 года инициативная группа провела встречу с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Он благословил их, пожелав удачи в осуществление начатого дела. Обсуждение вопроса передачи земельного участка на заседании сакребуло вызвало немало споров.

Председатель фракции «Республиканцы» Хатуна Самнидзе отметила, что сакребуло уже не в первый раз передает земли Патриархии. По ее словам, согласно официальным данным, городское правительство только в 2015-2016 годах предоставило Патриархии около 14 тысяч кв. м. земли. Она добавила, что в условиях, когда в Тбилиси и в стране в целом существует множество социальных и экономических проблем, Патриархия из года в год получает от разных муниципалитетов все больше и больше земель.

В подтверждение своих слов Самнидзе привела данные исследования, проведенного неправительственной организацией Центр изучения прав человека и мониторинга (EMC). Она добавила, что члены сакребуло отказываются задавать вопросы и не хотят выслушать замечания из-за чувствительности данной темы, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Председатель фракции «Грузинская мечта - За демократическую Грузию» Римма Беридзе заявила, что претензии «республиканцев» безосновательны, поскольку вопрос о передаче земли для строительства храма ранее был вынесен на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии сакребуло и получил одобрение.






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