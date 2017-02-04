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США приостановили запрет на въезд граждан семи мусульманских стран


04.02.2017   23:10
Государственный департамент США в субботу заявил, что граждане из семи мусульманских стран с действующими визами могут въезжать на территорию страны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы отменили предыдущее аннулирование виз. Лица с визами, которые не были физически отменены, могут путешествовать (в США - ред.)", - говорится в заявлении.

Как отмечается, таким образом госдеп выполняет решение федерального судьи, который приостановил действие миграционного указа президента Дональда Трампа.

Министерство внутренней безопасности США, как сообщается, также заявило, что будет выполнять решение суда.

Напомним, 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приему беженцев.

Минюст США обжалует решение суда по остановке иммиграционного указа.






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