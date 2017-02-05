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Михаил Джанелидзе посетит с официальным визитом Францию


05.02.2017   11:26
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 6-8 февраля посетит с официальным визитом Французскую Республику.

Как сообщает МИД Грузии, в рамках визита запланированы встречи с представителями исполнительной и законодательной власти Франции.

Михаил Джанелидзе встретится с французским коллегой, министром иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марком Эйро и государственным секретарем по европейским делам Арлемом Дезиром.
Министр иностранных дел Грузии также проведет встречи с членами комитета по внешним отношениям Сената Франции и сенаторами-членами комитета дружбы между Францией и Грузией, а также с парламентариями-членами комитета по внешним отношениям Национальной ассамблеи.

Запланирована дискуссия с представителями неправительственных организаций и аналитических фондов.
В ходе пребывания в Париже министр иностранных дел Грузии осмотрит грузинское поместье Левиль и возложит цветы на могилы похороненных на местном кладбище грузин. В рамках визита министр проведет встречу со студентами и представителями грузинской диаспоры.






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