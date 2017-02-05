Угулава: СГБ проводит спецоперацию против двух членов Верховного суда

05.02.2017 14:07 Один из лидеров партии «Движение за свободу - Европейская Грузия» Гиги Угулава заявляет, что против двоих членов Верховного суда Пааты Катамадзе и Бессариона Алавидзе, которые в рамках коллегии участвовали в рассмотрении дела "Рустави 2", «Служба государственной безопасности (СГБ) проводит спецоперацию».



«Вас не сможет защитить этот режим. Они заставили Уртмелидзе совершить постыдный поступок, а потом избавились от него. Так произойдет со всеми судьями, которые опозорили мантию и звание судьи. Они не смогут остаться работать в судебной системе. Друзья, задумайтесь, это не рядовое дело, это дело касается будущего нашей страны»,- сказал Угулава, обращаясь к членам Верховного суда.



Накануне Главная прокуратура Грузии сообщила о расследовании фактов давления на двух судей Верховного суда, которые ведут дело по иску бывшего владельца телекомпании «Рустави-2». По информации следственного ведомства, расследование было начато 14 января по факту грубого вмешательства в деятельность судей по статье 364-й, часть 2-я УК Грузии. Основанием для начала расследования стали письменные заявления судей Верховного суда Бессариона Алавидзе и Пааты Катамадзе и обращение председателя Верховного суда, в которых говорится, что эти судьи получили от бывшего должностного лица письменные обращения на свои почтовые адреса и краткие текстовые сообщения на мобильный телефон, высланные с иностранного номера телефона.



С ситуацией разбирается и администрация президента Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

