Парламентский комитет по здравоохранению обсудит правовые регуляции по усыновлению

05.02.2017 23:26 Завтра комитет по здравоохранению парламента Грузии обсудит правовые регуляции в сфере усыновления (удочерения) и передачи на воспитание.



Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе и депутат Мириан Циклаури подготовили совершенно новый законопроект об усыновлении (удочерении) и передаче на воспитание.



Изменения предполагаются в 12-ти различных законах.



Согласно проекту, одним из новшеств является то, что лица, желающие усыновить или взять на воспитание, усыновившие или взявшие на воспитание в обязательном порядке должны будут пройти подготовительный курс – сертификацию, что будет являться одним из оснований для их учета в едином реестре.



По действующему законодательству, ребенок признается брошенным в том случае, если 24-часовая государственная забота о нем длится более 6 месяцев. Согласно представленному изменению 6-месячгый срок сокращается до 3-х месяцев.



Действующим законодательством установлена возрастная разница между усыновителем и усыновляемым ребенком, которая должна быть не меньше 16-ти лет. Законопроектом устанавливается и максимальная возрастная разница между усыновителем и усыновляемым. В частности, в случае усыновления ребенка до 10-ти лет, между усыновителем и усыновляемым возрастная разница должна быть более 45 лет. Исключения могут делаться лишь в том случае, если это соответствует интересам ребенка.



Кроме того, ужесточаются требования в связи с судимостью тех, кто желает усыновить ребенка. Так, лицо не может быть усыновителем, если он был судим по тем статьям Уголовного кодекса, которые приводятся в законопроекте, не смотря на то, снята или погашена судимость.



Законодательный пакет был инициирован еще в парламенте предыдущего созыва. Рассмотреть его и принять решение парламенту предстоит в ходе весенней сессии.















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