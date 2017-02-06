«Российские спецслужбы попытаются дискредитировать Грузию в Шенгенской зоне» - политолог

06.02.2017 11:39 «На пути евроинтеграции мы сделали очень серьезный политический шаг, но шествие продолжается. Будет хорошо, если хотя бы 50% нашего населения будут иметь финансовую возможность путешествовать и своими глазами увидеть, что такое Европа. Это решение принесло нам большую радость и позитивную политическую волну, что вполне понятно, но меня беспокоят наши соотечественники, для которых эта льгота еще долго останется неиспользованной. Сколько процентов нашего населения, с учетом сложившейся финансово-экономической ситуации, сможет воспользоваться безвизовым режимом? На мой взгляд, очень мало. Я считаю пустыми переживания по поводу того, что из-за этого Грузия сразу опустеет. Те, кто хотели уехать и нашли возможность, уже давно уехали», - заявил эксперт Сосо Цискаришвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Естественно, наши абхазские и осетинские соотечественники воспользуются этими льготами. Есть шанс, что они заинтересуются этой новой реальностью и сами захотят вернуть или упрочить свое гражданство Грузии грузинскими паспортами. Хочу указать на одну угрозу - надеюсь, наши власти не поступят так, как поступил Саакашвили в последний год своего президентства, когда раздал наши паспорта тысячам граждан Турции. Не стоит оставлять без внимания ту угрозу, которая может исходить от российских спецслужб. Они могут попытаться дискредитировать Грузию и ее граждан в Шенгенской зоне. Я не удивлюсь, если наряду с абхазскими и осетинскими соотечественниками гражданство Грузии попытаются взять представители российских спецслужб, которые будут совершать в Европе такие преступления, которые вызовут негативное отношение к Грузии и ее гражданам. Да, грузинский паспорт должен быть нашей гордостью. Наши госорганы должны проявлять больше ответственности при присвоении нашего гражданства иностранцам», - отметил в беседе с корреспондентом издания Сосо Цискаришвили.



«Честно говоря, я не увидел клеветы в заявлениях евродепутатов. Наше население не знает точно, сколько граждан Грузии отбывают наказание в тюрьмах европейских стран. Но хорошо, что эти вопросы подняли представители меньшинства. Вполне естественно, когда ты не хочешь впускать без виз такую группу лиц, которые несколько дней назад невиданным путем устроили подкоп под здание банка в Германии и украли оттуда драгоценности. Правда, грабителей быстро задержали, но сам факт это не отменяет! Это было совсем недавно и та женщина-депутат, которая говорила об организованной преступности, думаю, была вполне искренна... Хорошо, что наше правильное поведение и безукоризненное выполнение всех обязательств свело на нет негативный эффект от подобных инцидентов. Поэтому не стоит цепляться к заявлениям отдельных евродепутатов», - продолжил респондент.



«Представители прежних властей заявляют, что власти пытаются давить на судей. Прокуратура говорит, что все обстоит наоборот и какие-то подозрительные письма и посылы судьям посылал экс-чиновник прежних властей... В общем, царит полный хаос... Наверное, будет лучше, если эти судьи скажут, кто именно давил на них! Это еще раз показывает, что в судебной системе не все в порядке. Об этом свидетельствует и факт отказа в назначении кандидатов на пост судей ЕСПЧ. Власти очень удивились этому, но если задуматься, почему должен был ЕСПЧ отвергнуть кандидата, который в свое время был апологетом Мурусидзе, которого раскритиковал сам ЕСПЧ?!» - заключил эксперт.















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