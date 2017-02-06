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Замглавы администрации правительства Грузии уходит с занимаемой должности


06.02.2017   12:07
Замглавы администрации правительства Грузии Нино Кобахидзе уходит с занимаемой должности. Эту информацию корреспонденту «Фронт ньюс» подтвердила лично Нино Кобахидзе.

Кобахидзе продолжит работу в частном секторе и возглавит страховую компанию GLOBAL BENEFITS GEORGIA.

Нино Кобахидзе в разное время работала на ответственных должностях.

С октября 2013 года возглавляла Департамент Агентства обслуживания МВД Грузии; с августа 2013 года по октябрь занимала должность первого заместителя директора этого же ведомства.

В 2011 году была начальником департамента продаж страховой компании «Джи пи ай холдинг» Vienna insurance group.

2002-2003гг. была официальным представителем компании «Вольво» в Грузии, юристом в компании GBS; в 2001-2002 гг работала приглашенным специалистом в департаменте международного права Министерства юстиции.

1998-2000 гг. занимала должность приглашенного специалиста в службе международных отношений аппарата Народного защитника Грузии.

Нино Кобахидзе была назначена заместителем администрации правительства Грузии в 2014 году.






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