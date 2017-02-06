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«Европейская Грузия» требует создания в парламенте следственной комиссии
06.02.2017 12:17
Партия «Европейская Грузия» требует создания в парламенте следственной комиссии.
По словам одного из лидеров политической организации Зураба Чиаберашвили, комиссия должна изучить участившиеся факты давления на членов суда.
Как заявил политик, он намерен поставить этот вопрос сегодня на заседании бюро парламента.
Против создания следственной комиссии в законодательном органе выступают представители правящей партии «Грузинская мечта». По словам депутата Давида Матикашвили, расследование преступлений- функция следственных органов.
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