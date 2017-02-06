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Аппарат Омбудсмена изучает вопрос упразднения авторизации турецкой школе в Батуми


06.02.2017   13:06
Мы изучаем вопрос школы-лицея имени Шахина, нам непонятно решение, которое имело место несколько дней назад - заявил народный защитник Грузии Уча Нануашвили, отзываясь на вопрос отмены авторизации школе–лицею дружбы имени Шахина в Батуми.

По заявлению Учи Нануашвили, политический процесс, идущий в соседнем государстве, не должен отражаться на образовательном учреждении, существующем в Грузии.

"Мы считаем, что должен быть максимально прозрачный процесс. Несколькими месяцами раньше не раз был разговор, в том числе со стороны министра образования, что в действительности любой политический процесс, который происходит в соседнем государстве, не должен отражаться на образовательных учреждениях в Грузии, которые зарегистрированы по нашему законодательству, имеют лицензию, и действуют с соблюдением соответствующего законодательства. Общественный интерес гораздо выше, и никому не следует ограничивать право такой деятельности. Если есть ограничение, разумеется, оно должно быть обосновано"- заявил Уча Нануашвили.

3 февраля совет авторизации Министерства образования Грузии отменил авторизацию школе-лицею дружбы имени Шахина, но, несмотря на это в школе продолжается учебный процесс.







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