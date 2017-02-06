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Беларусь и Грузия проводят политические консультации на уровне МИД


06.02.2017   13:08
Беларусь и Грузия на межмидовских консультациях, которые 6-7 февраля проходят в Тбилиси, планируют взаимодействие на текущий год, сообщили Белта в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавляет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, грузинскую - заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили. Во время межмидовских консультаций стороны рассмотрят весь спектр вопросов белорусско-грузинского взаимодействия, включая сотрудничество на международных площадках, подготовку двусторонних мероприятий, запланированных на 2017 год.

Андрей Евдоченко также примет участие во втором заседании межведомственной рабочей группы по развитию белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества, во время которого планируется обсудить актуальные вопросы развития контактов в области промышленности, производственной кооперации, сельского хозяйства, поставок белорусской пищевой продукции.






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