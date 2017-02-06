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Еще один сбежавший от Аласания политик назначен на высокий пост


06.02.2017   16:02
Бывший член партии «Свободные демократы» Гия Цагареишвили назначен главным советником министра охраны окружающей среды Грузии.

Как сообщил Цагареишвили, он приступил к исполнению обязанностей 20 января. По словам Цагареишвили, предложение занять эту должность поступило от самого министра.

«В парламенте я был на посту председателя комитета по защите окружающей среды. У меня набрался очень большой опыт в этом направлении, и я постараюсь поделиться им с коллегами. Сделаю все для того, чтобы развитие этого крайне важного направления было необратимым», - заявил Гия Цагареишвили.

Гия Цагареишвили покинул партию «Свободные демократы» вместе с рядом лидеров несколько месяцев назад, после чего некоторые из них заняли должности во власти "Грузинской мечты". Так, Зураб Абашидзе был назначен послом Грузии в США, а Виктор Долидзе - госминистром Грузии по делам европейской и евроатлантической интеграции.






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