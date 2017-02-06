В ЕС обещают скорую отмену виз для Грузии и Украины

06.02.2017 16:29 Перед началом встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что вопрос отмены виз для Украины и Грузии сегодня обсуждаться не будет, однако выразила надежду, что визы отменят в ближайшее время.



«Я надеюсь, что мы как можно быстрее завершим работу над этим не только для Грузии, но и для Украины», — цитирует ее РИА Новости.



Что же касается Грузии, то в ее отношении высказался еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан. По его словам, полная отмена виз может произойти уже в течение двух недель.



В четверг Европарламент безвизового режима для Грузии, ранее такое же решение приняла Еврокомиссия. На пути к полной отмене виз остается лишь формальный шаг — одобрение Совета ЕС.



«Переход на безвизовый режим с третьими странами должен вступать в силу параллельно с утвержденным механизмом приостановки его действия на случай неконтролируемого притока мигрантов», — прокомментировал ситуацию Хан, отметив, что сейчас осуществляется перевод законодательных актов по этому механизму и процесс пока не завершен.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

