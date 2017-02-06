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В ЕС обещают скорую отмену виз для Грузии и Украины


06.02.2017   16:29
Перед началом встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что вопрос отмены виз для Украины и Грузии сегодня обсуждаться не будет, однако выразила надежду, что визы отменят в ближайшее время.

«Я надеюсь, что мы как можно быстрее завершим работу над этим не только для Грузии, но и для Украины», — цитирует ее РИА Новости.

Что же касается Грузии, то в ее отношении высказался еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан. По его словам, полная отмена виз может произойти уже в течение двух недель.

В четверг Европарламент безвизового режима для Грузии, ранее такое же решение приняла Еврокомиссия. На пути к полной отмене виз остается лишь формальный шаг — одобрение Совета ЕС.

«Переход на безвизовый режим с третьими странами должен вступать в силу параллельно с утвержденным механизмом приостановки его действия на случай неконтролируемого притока мигрантов», — прокомментировал ситуацию Хан, отметив, что сейчас осуществляется перевод законодательных актов по этому механизму и процесс пока не завершен.






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