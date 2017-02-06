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Комитет по юридическим вопросам поддержал кандидатуру Мананы Кобахидзе на должность судьи КС


06.02.2017   17:56
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал кандидатуру Мананы Кобахидзе, представленную для избрания на должность судьи Конституционного суда.

В результате тайного голосования, кандидатуру Кобахидзе поддержали 11 членов комитета, против не выступил никто. Наряду с депутатами большинства кандидатуру поддержали представители «Альянса патриотов». Парламентское меньшинство участия в голосовании не приняло.

Как заявила журналистам Манана Кобахидзе, главным ее стремлением во время деятельности в Конституционном суде будет беспристрастность.

«Думаю, я ответила на все вопросы. Возможно, эти ответы были приемлемыми или неприемлемыми для оппозиции. Какую бы кандидатуру не представила «Грузинская мечта», оппозиция бы ее не поддержала. Я и не ожидала поддержки со стороны оппозиции, просто хотела дать ответы на их вопросы. Остальное – дело будущего, когда общество увидит, какие решения примет Манана Кобахидзе в ранге судьи Конституционного суда», - заявила Кобахидзе.






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