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Комитет по юридическим вопросам поддержал кандидатуру Мананы Кобахидзе на должность судьи КС
06.02.2017 17:56
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал кандидатуру Мананы Кобахидзе, представленную для избрания на должность судьи Конституционного суда.
В результате тайного голосования, кандидатуру Кобахидзе поддержали 11 членов комитета, против не выступил никто. Наряду с депутатами большинства кандидатуру поддержали представители «Альянса патриотов». Парламентское меньшинство участия в голосовании не приняло.
Как заявила журналистам Манана Кобахидзе, главным ее стремлением во время деятельности в Конституционном суде будет беспристрастность.
«Думаю, я ответила на все вопросы. Возможно, эти ответы были приемлемыми или неприемлемыми для оппозиции. Какую бы кандидатуру не представила «Грузинская мечта», оппозиция бы ее не поддержала. Я и не ожидала поддержки со стороны оппозиции, просто хотела дать ответы на их вопросы. Остальное – дело будущего, когда общество увидит, какие решения примет Манана Кобахидзе в ранге судьи Конституционного суда», - заявила Кобахидзе.
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