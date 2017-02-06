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Парламентская фракция ставит вопрос ответственности мэра Тбилиси


06.02.2017   18:52
Фракция «Единое национальное движение» в Сакребуло Тбилиси ставит вопрос ответственности мэра столицы Давида Нармания.

По словам Темура Григалашвили, "Давид Нармания стал бухгалтером Службы госбезопасности и он использует бюджет мэрии в борьбе против свободных СМИ, в этом случае телекомпании "Рустави 2".

"В нормальной стране он должен сидеть не в кресле мэра, а прокуратуре и давать показания следователям. Мы ставим вопрос ответственности Давида Нармания.

Прокуратура должна начать расследование в кратчайшие сроки",- сказал политик.






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