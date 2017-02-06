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Министр образования опроверг политическую составляющую в закрытии турецкой школы в Батуми


06.02.2017   19:35
Турецкая школа-лицей имени Рефайдина Шахина в Батуми лишилась авторизации из-за нарушений, а не по политическим соображениям, заявил сегодня журналистам министр образования и науки Грузии.

Александр Джеджелава прокомментировал принятое на прошлой неделе Национальным центром развития качества образования решение приостановить авторизацию турецкой школы. Министр подчеркнул, что не согласен с оценкой руководства школы, которое назвало это решение политическим.

«К сожалению, эта школа, как и другие школы, которые лишились авторизации, не смогли удовлетворить абсолютно конкретные законодательные требования. Вы можете убедиться у Центра качества, что одинаковые проверки проходят и грузинская школа, и турецкая, и французская», — заявил Джеджелава.

Он указал на то, что документация турецкой школы не соответствовала требованиям закона и «не была полноценной».

Министр подчеркнул, что «ни политические процессы в Грузии, ни в какой-либо другой стране не должны отражаться и никогда не будут отражаться на школах и образовательных системах».
Между тем скандал вокруг действующей в Батуми школы-лицея имени Рефайдина Шахина возник в июле 2016 года, сразу же после попытки военного переворота в Турции.

Генеральный консул Турции в Грузии Ясин Темискан заявил, что лицей имени Шахина и другие турецкие школы финансирует Фонд Фетхулла Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки госпереворота. Темискан добавил, что этими учебными заведениями «управляют террористы» и призвал родителей не пускать в них детей.

Тогда же генконсул Турции обратился к властям с просьбой закрыть школу Шахина в Батуми. После этого министр образования Грузии пообещал, что возглавляемое им ведомство займется вопросом турецких школ.

После прекращения авторизации директор турецкого лицея Элгуджа Давитадзе заявил журналистам, что «18 января в турецких СМИ появилась информация, что Грузия готова нанести удар по школе, закрыть и переоформить все турецкие школы в Грузии на образовательный фонд Турции».

В настоящее время в Грузии работает несколько турецких школ не только в Батуми, но и в Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Марнеули.






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